الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أنجب منها طفلة.. «النقض» تأمر بضبط وإحضار مغتصب «فتاة الدقهلية»

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنح النقض، اليوم الأربعاء، قرارًا بضبط وإحضار المتهم باغتصاب فتاة الدقهلية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أمل فتاة الدقهلية المغتصبة" للمرة الثانية  وذلك للحضور في جلسة 27 سبتمبر الجاري، مع إعلان باحثين اجتماعيين بالدقهلية للحضور وأحد الشهود.

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي في يوليو 2020، بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها كرهًا عنها، بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها، وتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهما.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وعرضته على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كشف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كون الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه.

وأصدرت محكمة جنح المنصورة حكمًا ببراءة المتهم من تهم الاغتصاب والخطف، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التى أيدت حكم أول درجة ببراءة المتهم، فقررت النيابة الطعن على القرار.

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ثروتنا المهدرة

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