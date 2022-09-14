الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماء مغلي يشوه وجه طفلة في سوهاج

ماء مغلي
ماء مغلي
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استقبل مستشفى سوهاج طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مصابة بحروق بالقدم اليمنى من الدرجة الأولى، إثر سقوط إناء به ماء مغلى عليها بمنزلها بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بإصابة طفلة بحروق بالقدم على اليمنى عقب تعرضها لسقوط إناء ماء مغلى عليها بدائرة المركز وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بإصابة الطفلة «م . ر»، 10 سنوات بحروق بالقدم اليمنى من الدرجة الأولى على إثر سقوط ماء مغلى عليها تم نقل الطفلة المصابة إلى مستشفى سوهاج العام وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية.

وبسؤال أهلية الطفل عللوا إصابتها عقب سقوط الماء المغلى عليها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

ماء مغلى القدم اليمنى حروق إناء به ماء مغلى جزيرة شندويل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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