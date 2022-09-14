الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 12 كونوا عصابة لتهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا

محكمة
محكمة
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 تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم  الأربعاء، محاكمة تشكيل عصابي مكون من 12 متهما بتهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا عبر دولة ليبيا.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين "ع.ح"، تاجر وشقيقيه "م"، حلاق و"أ"، مدير مبيعات، "ي.م"، عامل، "م.ع"، بدون عمل، وشقيقه "ع"، بدون عمل، "ح.ع"، بدون عمل، "أ.س"، عامل، "م.م"، مالك مكتب تأجير معدات ثقيلة، "م.ش"، بدون عمل، "ع.ف"، سائق، "ع.ش"، ربة منزل بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة هربوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة المهاجرين المجنى عليهم "ف. س"، و"إ. س"، و"ي. ش"، و"م.ع" و"ح.م" و"أ. ع"، و"ي. ش"، و"م. أ"، و"ط. ج"، "م. ج"، و"ح. ص" و"ك. ن" و"أ. م". و"أ. ف"، و"م. ع"، و"أ. أ" من مصر إلى ليبيا تسللًا عبر الدروب الصحراوية.

وتابع أمر الإحالة أنه بعد ليبيا تم تهريبهم منها إلى دولة إيطاليا بحرًا وبواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطنى ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم سالفي الذكر وتعريضها للخطر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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