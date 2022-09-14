الجارديان: الأمريكيون يستعدون لحرب أهلية بشراء 20 مليون بندقية العام الماضى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الأمريكيين يحضرون أنفسهم لاحتمال اندلاع حرب أهلية، حيث اقتنوا 20 مليون بندقية العام الماضي.

وسألت الصحفية أروى مهداوي في مقال رأي بصحيفة "الجارديان": "كم من الوقت تعتقد أنك ستبقى على قيد الحياة إذا اندلعت الحرب الأهلية وانهارت المؤسسات ولم يكن هناك أي مكان آمن على الإطلاق".

وقالت: "بالنسبة لي، سأمنح نفسي أسبوعا واحدا، ربما اثنان.. لا أمنح نفسي احتمالات كبيرة للنجاة من نهاية العالم"، مشيرة إلى أن "الأمور حول العالم ليست رائعة. أكثر من 80٪ من البلدان تشهد تضخما يتجاوز 6٪، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الاضطرابات المدنية حول العالم، وفقا لتحليل نشرته الأسبوع الماضي شركة استشارات في المملكة المتحدة".

وحسب شركة Verisk Maplecrofفإنه من بين 198 دولة، 101 دولة، تواجه خطرا متزايدا من الصراع وعدم الاستقرار. وقال أحد المحللين في الشركة لـ"الجارديان": "العديد من براميل البارود حول العالم تنتظر إشعال الشرارة.. لا نعرف من أين ستأتي تلك الشرارة أولا".

وقالت مهداوي: "من المؤكد أن الكثير من الشرارات تتطاير في الولايات المتحدة. فمنذ وقت ليس ببعيد، كان الناس ينظرون إليك على أنك شخص وحيد إذا قلت أنك تعتقد أن الحرب الأهلية باتت وشيكة في الولايات المتحدة. لكن وفقا لاستطلاع أجرته YouGov مؤخرا، فإن أكثر من 40٪ من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب الأهلية ستكون محتملة إلى حد ما في العقد المقبل".

وكشفت أن "الأمريكيين ليسوا قلقين من الحرب الأهلية فقط. يبدو أنهم يستعدون لذلك.. 1% يجهزون المخابئ المجهزة والمخزنة بالمؤنة ووسائل الراحة الفاخرة"، مشيرة إلى أنه "بينما يشتري الأغنياء المخابئ، يبدو أن بقية الأمريكيين يشترون المقذوفات".

وأضافت: "ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية بشكل صاروخي منذ بدء وباء كورونا، حيث اشترى الأمريكيون ما يقرب من 20 مليون بندقية العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا عن الرقم القياسي في مبيعات عام 2020 البالغ 22.8 مليونا. لكنه لا يزال رقما مثيرا للقلق".