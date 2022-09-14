الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استدعاء أكثر من 30 مساعدا لترامب فى قضية نتائج انتخابات 2020

ترامب
ترامب
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نقلت CBS News عن مصادرها أن هيئة المحلفين الفدرالية استدعت أكثر من 30 مساعدا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاستجوابهم، في إطار التحقيق بقضية التأثير على نتائج انتخابات 2020.

 

وتمثل مذكرات الاستدعاء، التي صدر عدد كبير منها الأسبوع الماضي، تصعيدا كبيرا في تحقيق وزارة العدل في أحداث 6 يناير 2021، وأعمال الشغب في الكابيتول وغيرها من المحاولات المزعومة لوقف نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب آنذاك جو بايدن.

 

ووصف مصدر مطلع على القضية التحقيق بأنه "ضخم".

 

هذا وتدرس وزارة العدل كيفية تم جمع الأموال وإنفاقها على المحاولات المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020، وجهود تقديم ناخبين "بديلين" مزيفين إلى الكونجرس من الولايات التي خسرها ترامب، وتجمع "Stop The Steal" الذي عقد في Ellipse، قرب أراضي البيت الأبيض يوم 6 يناير، قبل أحداث الشغب في الكابيتول.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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