الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأمريكية قلقة إزاء تعزيز روسيا قدراتها الفضائية العسكرية

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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أعرب برادلي سالتزمان المرشح لقيادة القوات الفضائية الأمريكية عن قلقه إزاء تطوير روسيا وسائل يمكنها تعطيل وتقويض، وتدمير أنظمة الفضاء العسكرية الأمريكية.

 

وأضاف خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي للنظر في ترشيحه لمنصب قائد قوات الفضاء الأمريكية، أن القوة الفضائية الأمريكية "جاهزة للقتال، وواشنطن لا تزال رائدة في هذا المجال"، حسب قوله.

 

وقال: "لسوء الحظ، يستثمر خصومنا بكثافة من أجل سد هذه الفجوة وتجاوزنا. أنا قلق بشأن الوتيرة التي ينفذون بها هذه التغييرات".

 

وعبر عن قلقه في الدرجة الأولى من أنشطة الصين في هذا المجال وأضاف أنه ومع ذلك، فإن روسيا تعمل أيضا على الاستثمار الكثيف في الوسائل التي يمكنها تعطيل، وتقويض، بل وحتى تدمير أنظمة الفضاء العسكرية الأمريكية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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