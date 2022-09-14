الأربعاء 14 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى ينفى وفاة شخص داخل محبسه نتيجة التعذيب بكفر الشيخ

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة بيلا بكفر الشيخ نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور تم حبسه بتاريخ 5-9-2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية “مخدرات وسلاح”، وبتاريخ 12-9-2022 تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفى بالمستشفى. 

وبسؤال شهود الواقعة "المحتجزين رفقته بالقسم" أيدوا ماسبق ونفوا تعرضه لأى اعتداء، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية لمرضة بالدرن الرئوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثروتنا المهدرة

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