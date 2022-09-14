أسعار الدواجن اليوم فى مصر 14-9-2022

تباينت أسعار الدواجن اليوم في مصر والتي تختلف من بورصة لأخرى، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في أغلب الأسواق ما بين ٣١ الي ٣٢ جنيهًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر 14-9-2022.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

تراوحت أسعار الدواجن بين 31 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 35 إلى 36 جنيها للكيلو.

وتراوح أسعار الدواجن الأمهات بين 23 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

وأسعار الدواجن الساسو بين 46 إلى 47 جنيها للكيلو.

يتراوح أسعار الدواجن من الفراخ البلدي بين 25 إلى 55 جنيهًا بالنسبة للنوع العتاقي.

يتراوح أسعار الدواجن من الفراخ البلدي من نوع البدارة لـ58 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 75 إلى 85 جنيهًا.

وسعر كيلو الأوراك بين 38 إلى 40 جنيهًا.

وسعر أجنحة الدجاج بين 25 إلى 30 جنيهًا.

فيما يتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 58 إلى خمس 65 جنيهًا، وسعر البطة الـ2 كيلو بين 120 إلى 150 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

سعر كتكوت هجين 4 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى على وشه 5.5 جنيه.

سعر بط مولر 14 جنيهًا.

سعر بط مسكوفى 13 جنيهًا.

سعر بط بيور 11 جنيهًا.

سعر سمان عمر 14 يومًا بـ3.75 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

وارتفع سعر كرتونة البيض خلال تعاملات السوم لتصل سعر كرتونة البيض الأحمر الي ٦٨ جنيه، وكانت ترددت بعض الشائعات حول وصول سعر كرتونة البيض الي ١٢٠ جنيه.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن تجار البيض يخسرون خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ولكن لن يصل سعر كرتونة البيض كما قيل لـ120 جنيها لن ولم يحدث لأن وقتها سترتفع أسعار العلف الي 20 ألف جنيه.

وجاء سعر كرتونة البيض كالتالي :