تراجع 3 جنيهات.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 سبتمبر  2022 فى الصاغة

الاهتمام بمعرفة سعر الذهب في مصر لم يعد رفاهية، فالعديد من المصريين وضعوا مدخراتهم بالفعل في الذهب علاوة على من اشتروه للزينة بدلًا من هدر المال خاصة مع الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

وفي بداية التعاملات عاودت أوقية الذهب الهبوط المفاجئ بشكل كبير على خلفية الإعلان عن تراجع التضخم الأمريكي، لتتراجع أوقية الذهب حوالي 20 دولارًا في بورصة المعادن العالمية، وتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-9-2022 بشكل ملحوظ في بداية تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

وأكد أحد مسئولي شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن هناك توقعات بمعاودة سعر الذهب الارتفاع مجددا محليا نتيجة عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، فيما تراجع الجرام حوالي 3 جنيهات ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 1113 جنيها، مقارنة بسعره في التعاملات الصباحية التى سجلت 1116 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر 14 سبتمبر 2022

وينشر موقع “الدستور” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 14سبتمبر 2022

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات، ليبلغ الجرام حوالي 1271 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأربعاء 14سبتمبر 2022

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم جزءا من مكاسبه في التعاملات ليبلغ 1113 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر حاليا.

سعر جرام الذهب عيار 18 الأربعاء 14سبتمبر 2022

وساهم تراجع سعر الأوقية في هبوط جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا ليسجل 952 جنيها فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 14سبتمبر 2022

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8903 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24 الأربعاء 14سبتمبر 2022

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39401 جنيه، وتزن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24 الأربعاء 14سبتمبر 2022

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.271 مليون جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات اليوم نحو 1704 دولارات.