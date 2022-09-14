تبدأ درجات الحرارة غدًا ولمدة أسبوع في التراجع المستمر حتى تسود حالة الطقس المستقرة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن حدوث انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الدلتا بداية من اليوم الأربعاء 14 سبتمبر لتسجل 32 درجة مئوية خلال ساعات الذروة.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-9-2022 ودرجات الحرارة فى المحافظات.

حالة الطقس اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس أن يكون الطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، بعد تراجع درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح بين (1: 2) درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار الأربعاء على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وظهور سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وعن نشاط الرياح الملازم لحالة الطقس، فمن المتوقع نشاط الرياح خلال ساعات الليل على بعض السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تبدأ الرطوبة في التراجع طوال ساعات الليل.

ويسود طقس معتدل رطب على السواحل الشمالية وسانت كاترين، مائل للحرارة حار نسبيًا رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار جداً على الأقصر وأسوان نهاراً، معتدل ليلاً على كل الأنحاء، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وعن حالة الطقس وفرص الأمطار، أكدت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

وتأتي نسبة الرطوبة كالتالي:

الرطوبة في السواحل الشمالية 82%.

الرطوبة في الدلتا والقاهرة 72%.

الرطوبة في شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 55%.

الرطوبة في جنوب الصعيد 15%.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى | العظمى

القاهرة 23° 34°

القليوبية 23° 34°

الجيزة 23° 34°

السلوم 23° 27°

مطروح 23° 27°

العلمين 23°. 25°

واحة سيوة 23° 30°

الإسكندرية 25° 28°

البحيرة 24° 33°

كفرالشيخ 23° 34°

دمياط 24° 28°

بورسعيد 25° 28°

العريش 23° 29°

رفح 23° 29°

الدقهلية 23° 34°

الغربية 22° 35°

الشرقية 23° 35°

المنوفية 23° 34°

الإسماعيلية 23° 35°

القنطرة غرب 23°. 33°

السويس 23° 33°

فايد 23°. 34°

نخل 19° 30°

سانت كاترين 15 ° 25°

شرم الشيخ 27° 33°

الطو. 25° 34°

رأس سدر 25°. 30°

أبو زنيمة 25°. 30°

أبو رديس 25°. 31°

دهب 26°. 33°

نويبع 25°. 31°

زعفرانة 26°. 29°

رأس غارب 25°. 29°

الغردقة 28° 31°

سفاجا 29°. 31°

مرسى علم 29° 32°

بورغالب 28°. 33°

القصير 28°. 32°

رأس بناس 28°. 35°

شلاتين 27° 36°

أبورماد 29°. 36°

حلايب 29° 38°

رأس حدربة 29°. 38°

الواحات البحرية 22°. 32°

الفرافرة 25°. 34°

الداخلة 24°. 35°

الخارجة 24°. 36°

الفيوم 23° 34°

بنى سويف 24° 34°

المنيا 24° 35°

أسيوط 25° 35°

سوهاج 24° 36°

قنا 25° 37°

الأقصر 25° 38°

إدفو 25°. 39°

أسوان 25° 38°

الوادى الجديد 23° 35°