الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية
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نظمت القوات المسلحة زيارة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة الموقف التدريبى وبرامج التأهيل المعدة لطلبة الدورة التدريبية الأولى لمأمورى الضرائب المتعاقدين من الذكور والإناث والتى تقام بمقر الكلية الحربية. 

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم فى مختلف التخصصات.

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية


بدأت مراسم الزيارة بعرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطور الكلية الحربية ودورها الهام فى تخريج أجيال كانت لها بصمه فى التاريخ المصرى عبر مختلف العصور، كما تناول مراحل إعداد وتأهيل الطلاب بالدورة التدريبية.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة على توفير أحدث الوسائل العلمية والتعليمية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بكافة مسئولياتهم على أكمل وجه.

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية

وأعقب ذلك عقد لقاء للدكتور محمـد معيط، وزير المالية، مع طلبة الدورة التدريبية طالبهم خلاله بضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من قيم نبيلة وأخلاق سامية خلال فترة تأهيلهم بالكلية الحربية، مؤكداً أن الشباب هم نواة المجتمع وسواعده للعبور لمستقبل أفضل.

كما وجه الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة في تأهيل الطلاب وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها.

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية


واختتمت الزيارة بتفقد وزير المالية يرافقه اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لمتحف ومجلس الكلية الحربية وإهدائه درع الكلية الحربية والتقاط بعض الصور التذكارية.

حضر الزيارة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسئولي وزارة المالية.

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية
May be an image of 2 people and people standing
القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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