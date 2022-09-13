قتل صديقه بالخطأ.. المشدد 15 سنة لعاطل في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لعاطل، لاتهامه بقتل صديقه عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاح نارى "فرد خرطوش"، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2301 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم لسنة 1016 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد م ر"، 28 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه "ع أ س"، 27 سنة، عن طريق الخطأ بدون سبق إصرار أو ترصد، وذلك حال قيام المتهم بالعبث بسلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش".

حال تواجدهم بأحد المناطق القصية عن أعين المارة، خرج عيار نارى من السلاح المستخدم بالواقعة عن طريق الخطأ واستقر بصدر المجنى عليه، ما أسفر عن مصرعه على الفور بعد الإصابات التى أحدثها العيار النارى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



أدلى المتهم باعترافات أمام هيئة المحكمة، موضحا أنه لم يكن يقصد قتل صديقه، ولكن هذا تم عن طريق الخطأ، أثناء عبثه بالسلاح النارى، خرج منه عيار ناري عن طريق الخطأ وتسبب فى مصرعه على الفور، قائلا: "مكنتش أقصد قتله، وكنا بنهزر والطلقة خرجت من السلاح بالغلط".



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وعقب إجراء التحريات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة، وتبين أنه صديقه حال تواجدهما معا وأثناء قيام الأخير بالعبث بالسلاح الناري، خرج منه عيار ناري استقر في صدر المجني عليه، وأسفر عن وفاته على الفور.



تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية جراء الواقعة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.