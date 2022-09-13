الرئيس السيسي يصل العاصمة القطرية الدوحة.. والأمير تميم في استقباله

قال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل، منذ قليل، إلى مطار حمد الدولى، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأمير تميم بن حمد أمير قطر.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في وقت سابق عن الزيارة التي تستمر لمدة يومين، وتأتي تلبيةً لدعوة من تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وسيبحث الرئيس السيسي مع الأمير تميم العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.