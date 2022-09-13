الجامعة المصرية اليابانية تفتتح معرض «دراجون» للنقل الكهربائى

افتتح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا معرض دراجون ٢٠٢٢ للنقل الكهربائى الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة النقل، وأكاديمية البحث العلمى.

يشارك بالمعرض عدد كبير من شركات السيارات والصناعات المغذية لها ويضم المعرض سيارات كهربائية صناعة مصرية سكوتر كهربائى وموتوسيكل كهربائى وتوكتوك يعمل بالكهرباء وسيارات ملاهى كهربائية.

جاء ذلك حضور الدكتور سوزوكي مساكي- النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية، الدكتور توشي فوكودا- نائب رئيس الجامعة للبحوث ، الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم ، الدكتور محمود صقر- رئيس اكاديمية البحث العلمي، والدكتور عادل السن المنسق العام للمنتدي ومدير مركز الاداب والثقافة الحرة، المهندس عمرو محفوظ - الرئيس التنفيذي لهيئه تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الدكتور شريف حماد- وزير البحث العلمي الأسبق، اللواء حسن الليثي- نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل ، المهندس محمد عبد اللطيف- نائب رئيس شركة سيمينز مصر، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وانطلقت اليوم، فعاليات منتدى دراجون 2022 " النقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية" الذى تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وأكاديمية البحث العلمى بمدينة برج العرب الجديدة، بمشاركة عدد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر واليابان والدول العربية وعدد كبير من الخبراء وشركات تصنيع وسائل النقل والصناعات المغذية.

وأشار الدكتور عمرو عدلي رئيس ال المصرية اليابانية، إلى أن صناعة النقل تشهد على مستوى العالم تطورًا كبيرًا، في ضوء التحول من وسائل النقل التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي الي وسائل النقل الكهربائي، وهو ما يستوجب ضرورة تغيير خطوط الانتاج و سلاسل الإمداد و البنية التحتية للنقل، بالاضافة إلى تعديل الأطر القانونية الحاكمة لها بما يتناسب مع التطور التقني الذي تتطلبه تلك الصناعة.