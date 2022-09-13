الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالغربية

حادث
حادث
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أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، بطريق محلة منوف التابعة لمركز ومدينة في محافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق قرية محلة منوف التابعة لمركز ومدينة طنطا، مما أسفر عن إصابة شخصين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

الغربية حادث تصادم اصابة محافظة الغربية دراجة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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