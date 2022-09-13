بعد تصريحاته المثيرة للجدل .. ماذا يخبىء برج الميزان لباسم سمرة؟

تردد اسم الفنان باسم سمرة كثيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" بعد لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي وتصريحاته التى آثارت جدلا كبيرا في الوسط الفني خاصة، فتصدرت تصريحات تخص أحمد السقا مواقع البحث.

قال “باسم” خلال اللقاء :"هناك كثير من المواقف التى تسببت له في أزمات وكان أولاها فيلم “الجزيرة” بطولة الفنان أحمد السقا وإخراج شريف عرفة، وتأليف محمد وخالد دياب، وقال إن دوره الذي قدمه في الفيلم كان مميزا، ولكن صناع الفليم قررا أن الشخصية تموت على الرغم من وجود جزء تاني في الفيلم وهو ما سبب له أزمة كبيرة، وإن الفنان أحمد السقا هو السبب أكيد في مثل هذا الأمر لكنه أنكر عندما وجه له السؤال.

وهاجم المخرج محمد دياب واتهم مروان حامد بأنه حذف دوره من فيلم إبراهيم الأبيض دون سبب.

باسم سمرة من مواليد الجيزة بمركز الصف، من أسرة بسيطة حرص على إتمام تعليمه والحصول على الشهادة العليا، التحق بمدرسة الصف الثانوية الصناعية وعمل مدرسا للرسم الصناعي، وعمل في عدد من المجالات أبرزها النقاشة.

وفي هذه السطور نوضح أبرز صفات برج الميزان الذي ينتمى إليه باسم :

التردد

شخصية مترددة بطبعه وليس لديه القدرة الكافية في اتخاذ قرار مناسب.

2-اجتماعي

شخصية رجل الميزان اجتماعية، يفضل الذهاب للحفلات التى تخص الأهل والأحباب والأصدقاء ويومه يكون مزدحما للغاية بالواجبات والمناسبات الخاصة بهم.

3-مفرط في التفكير

أصحاب برج الميزان مفرطون في التفكير، دائمًا يوزنون ما بين الإيجابيات والسلبيات في حياتهم لديهم طاقة كبيرة ولكنهم تنتهي بمجرد التفكير المفرط.

4-لا يهمه كثير من الأمور

رجل الميزان لا يهمه كثير من الامور بل هو من أنصار عدم الاهتمام، وفي بعض الأحيان يريد استخدام الدبلوماسية ولكنها لا تظبط معه.

5-لا يظهر مشاعره بسهولة

يعد صاحب برج الميزان من الأبراج التى لا توضح مشاعرها للآخرين بسهولة كما أنه يحاول إرضاء ما حوله في الكثير من الأمور .