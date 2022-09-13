الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتوجه إلى الدوحة فى زيارة رسمية لمدة يومين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتي تعد الأولى من نوعها للرئيس إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الزيارة تأتي تتويجًا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث الرئيس السيسي خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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