الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 26 متهما فى «أحداث مسجد الفتح»

محاكمة
محاكمة
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تستكمل الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم  طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 26 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور محمد عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 وكان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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