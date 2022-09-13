اليوم.. محاكمة 5 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الثلاثاء محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها .

وتضم القضية كلا من وليد حسن المنياوي، وعز الدين صلاح، ومحمد محي، ومحمود إبراهيم، وعاطف ياسين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشار وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.