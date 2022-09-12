الإثنين 12 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزى محاور المؤتمر الاقتصادى بعد تكليفات الرئيس

جريدة الدستور
ads

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراضًا لعدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حاليًا من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولًا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعيًا لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات، وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الإجراءات التى تمثل حافزًا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ وإقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعمًا لهذه القطاعات، وتشجيعًا على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولًا للاتفاق النهائى مع الصندوق.

وأضاف المتحدث الرسمى: استعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضًا توفير مختلف مستلزمات الإنتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

الأكثر قراءة

موقع التنسيق الإلكترونى.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات الاستعلام

رابط شغال.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم فقط 2022

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.digital

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كتاب للقاعدة ينصف مصر للطيران!

منى رجب

القدر يتدخل ليصبح تشارلز ملكًا على عرش إنجلترا

عفاف السيد

السنة المصرية.. أقدم تقويم شمسى

عبدالوهاب داود

الشارقة والدور المفقود فى الثقافة العربية

محمد رفعت

لبنان.. والقدوة من أم كلثوم وفيروز

جمال رشدي

نادى عيون نصر

بسنت حسن

التنمر والبؤس العام

محمود خليل

ثلاثية التكفير والعزلة والحشيشية

صور

«المتحدة» والمهن التمثيلية: عقد ارعاية بلاتيني لمهرجان القاهرة للدراما

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

عودة "أبو يائير".. لماذا جدد نتنياهو حملته للناخبين العرب؟

إسرائيل تحذر لبنان وحزب الله من تداعيات الإضرار بمصالحها

اعتراف منقوص.. ماذا تعني نتائج تحقيقات إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة؟