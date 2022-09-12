حبس المتهمين بقتل 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهمين بقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى أرض اللواء بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمرت نيابة الجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على 3 اشخاص لقوا مصرعهم فى مشاجرة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، لبيان ما بهم من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

توجهت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثامين، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء فى العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد هانى شعراوى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وتبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وضبط رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة.

أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.