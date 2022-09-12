الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح ضد متحورات منبثقة عن أوميكرون

لقاح
لقاح
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أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، اليوم الاثنين، لاستخدام لقاح يستهدف متحورات جديدة ومعدية منبثقة عن المتحورة أوميكرون في ظل المخاوف من موجة إصابات جديدة خلال الشتاء.

ويستهدف لقاح "فايزر/بايونتيك" الذي تطلق عليه تسمية "ثنائي التكافؤ" نسختي BA.4 وBA.5 من المتحورة، وهو الأول من نوعه الذي تتم الموافقة عليه في التكتل المكوّن من 27 دولة.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية، بأن "هذه التوصية ستوسع ترسانة اللقاحات المتاحة بشكل إضافي لحماية الناس من كوفيد-19 في وقت يتواصل تفشي الوباء مع توقع موجات إصابات جديدة خلال فصل الشتاء".

كما يستهدف اللقاح "النسخة الأصلية لـ سارس كوفيد-2"، ويأتي بعد 11 يوما على موافقة الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرًا على لقاحات فايزر وموديرنا ضد المتحورة أوميكرون الأصلية.

وتستهدف الجرعة الأخيرة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الأساسي ضد كوفيد.

وسارعت الدول الأوروبية للحصول على جيل جديد من اللقاحات؛ لبدء حملات التطعيم بجرعات معززة قبل تفش محتمل لكوفيد في أواخر العام.

كما تأتي الموافقة الأوروبية بعد 12 يوما من سماح وكالة الأدوية الأمريكية (FDA) باستخدام النسخة الجديدة من لقاحات كوفيد-19 من شركتي فايزر وموديرنا ضد المتحورة أوميكرون للبدء سريعًا بحملة تلقيح جديدة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إنه يسمح باستخدام اللقاحين المحدثين؛ للحصول على جرعة معززة اعتبارًا من سن 12 عامًا للقاح فايزر وسن 18 عامًا لموديرنا.

وأضافت: "يستهدف هذا الجيل الجديد من اللقاح المضاد لكوفيد المتحورة الأصلية للوباء والمتحورتين BA.4 وBA.5  من أوميكرون".

وذكرت الوكالة الأمريكية، أن هذه اللقاحات يجب أن توفر حماية متزايدة من المتحورة أوميكرون المنتشرة حاليًا.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز حاجز 608.6 مليون حالة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 6 ملايين و514 ألفًا و487 وفاة.

وكالة الأدوية الأوروبية متحورات أوميكرون كورونا استخدام موجة إصابات جديدة فصل الشتاء

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وائل لطفي

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