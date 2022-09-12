مباحث المنوفية تضبط عصابة مكونة من سيدتين وعاطل لسرقة المواطنين

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بمدينة شبين الكوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقيب أحمد الجنزورى معاون مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط تشكيل عصابى بدائرة قسم شبين الكوم، تخصص فى التسول وسرقة متعلقات المواطنين بطريقة المغافلة، وهم ب.م.ع 25 سنة ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا ولها معلومات جنائية بوحدة مباحث مركز قويسنا، و ف.ا.س 22 سنة ربة منزل ومقيمة عرب الرمل مركز قويسنا، و م.ح.ع سائق ومقيم طه شبرا مركز قويسنا، وبحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة حصيلة السرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.