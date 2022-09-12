الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ينطلق ديسمبر المقبل.. مهرجان جنوب سيناء الدولى يبرز كنوز «الأرض الطيبة»

جريدة الدستور
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قالت الدكتورة أمل جمال سليمان، رئيسة المجلس الأعلى للمهرجان، إن دور مهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى تسليط الضوء على كنوز سيناء المخفية على مستوى دولي وإبراز محافظة جنوب سيناء المصرية "مدينة الثقافة والفنون"، من خلال الفعاليات المتنوعة والمبتكرة التي يقدمها المهرجان لسيناء وأهلها والتي تخدم كافة المجالات، وتقديمها على مستوى دولي لمختلف فناني وشعوب العالم.

 الدكتورة أمل جمال سليمان رئيسة المجلس الأعلى للمهرجان

أكملت سليمان، أن لتحقيق التنمية ذراعين، الأول ما تقدمه الدولة المصرية من إعمار لأرض سيناء وتطوير لبنيتها التحتية، والذراع الثانية دور المجتمع المدني في التنمية الشخصية وبناء القدرات ورفع الوعي، جمعًا بين الفنون، الرياضة، والأداب، من أجل إبراز تنمية سيناء للعالم.

واصلت رئيسة المجلس الأعلى للمهرجان، أن من أهمية النسخة الأولى للمهرجان، أنه ينفذ في محافظة جنوب سيناء، إحدى المحافظات الحدودية والتي تمثل خط الأمن القومي الأول لمصر وهو موقع استراتيجي بالغ الأهمية سواء لجذب وتحقيق الاستثمارات، أو لتحقيق التنمية وتنفيذ بعض البرامج الفعالة على أرض سيناء الذهبية.

قال كريم نوار، رئيس ومؤسس مهرجان جنوب سيناء الدولي، إن فعاليات المهرجان المنظمة بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، تتمحور غايتها في جعل سيناء مدينة الثقافة والفنون، نظرًا لكونها أهم وأغنى المقاصد السياحية في مصر والعالم، لكنها تحتاج مزيدا من التضافر المجتمعي للفت أنظار العالم من سياح ومستثمرين لكنوزها المخفية.

أكمل نوار، أن حماية التراث الوطني السينمائي من فنون وآثار وثقافة في محافظة جنوب سيناء هي الخطوة الأولى والأولوية لحفظ الهوية المصرية النقية والثقافة المصرية الأصيلة، ودعم طابع ثقافتها المميزة، وتقوية علاقاتها مع الثقافة المصرية الأصيلة الممتدة في باقي المدن المصرية.

تابع نوار، أن سيناء مازالت إلى الآن تقتصر معرفتنا بها عن طريق سياحة الرحلات الترفيهية وحسب، ولكن إذا تعمقنا بداخلها سنجد كنزًا من المقومات المتشعبة والمتأصلة والتي إذا استغلت بكامل أحقيتها ستشهد سيناء نهضة حضارية غير مسبوقة.

واصل، ولهذا فإن فعاليات مهرجان جنوب سيناء الدولي حرص على أن تكون فعالياته متعمقة بتعمق مقومات تلك الأرض الذهبية؛ ليكون له المردود الإيجابي على أهل سيناء الأصليين، وأيضا الوافدين إلى تلك الأرض الغنية بالخيرات والمحتضنة للجميع.

هبة عبد العزيز المسئولة الإعلامية للمهرجان

وأشار رئيس ومؤسس المهرجان إلي أن المهرجان لا يقتصر على أيامه المحددة فقط، بل هو يمثل لسيناء مشروعا ثقافيا تنمويا دائما تستمر فعالياته ومبادراته طوال العام حتى نسخته التالية ليحقق عمليا ما يطمح المهرجان في تقديمه لسيناء وأهلها جميعا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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