الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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آخر أخبار مسابقة الأزهر 2022 والشروط المطلوبة

الأزهر
الأزهر
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يبحث الكثير من الراغبين في الالتحاق بالعمل الأزهر عن آخر أخبار مسابقة الازهر 2022، والتي يوفرها الأزهر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لسد العجز في عدد من الوظائف التي يرغب الأزهر في تغطيتها عن طريق  مسابقة الأزهر 2022.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي القصة الكاملة عن آخر أخبار مسابقة الأزهر 2022.

آخر أخبار مسابقة الأزهر 2022 في مصر

يمكن للراغبين في متابعة مسابقة الازهر 2022 الدخول عبر بوابة مصر الحكومية والتي تعرض التفاصيل الكاملة لوظائف الكادرات الخاصة، والمهارات الأساسية التي ترغب بها والمهارات الفنية وسنوات الخبرة التي حددتها الأزهر.

ويمكن متابعة مسابقة الازهر الشريف 2022 والشروط الخاصة والأوراق المطلوبة من خلال زيارة  هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=3e/qBmxLH6TzdVKHo1Sisw==

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كان محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف قد أكدت في تصريحات سابقة أن المشيخة تقدمت بالفعل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحاجتها إلى مدرسين لسد العجز في التخصصات المختلفة بالمعاهد، موضحًا أن الجهة المسؤلة عن تفاصيل المسابقة وموعد استلام المعلمين الجدد هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس الأزهر الشريف.

مسابقة إمام وخطيب الأوقاف 2022

ويستمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد بعد أن انطبقت الشروط على أكثر من ٤٠ ألفا و ٧٤١ متقدما، وبدأت اختباراتهم في ١٥ أغسطس الماضي وتستمر حتى ٤ أكتوبر، وحسب وزير الأوقاف فإنه تم وضع  شروط لوظيفة عامل منها أن يكون  المتقدم حاصلا على مؤهل أقل من المتوسط.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعئة العامة والإحصاء عن مسابقة الأئمة وعمال المساجد وبدأت الاختبارات لهم في أول سبتمبر الجاري، بعد فتح باب التقديم للمسابقة أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة.

وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، انطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني في 13 ألفا و 96 متقدما، وحضر منهم الاختبار 9 آلاف و 618 متقدما، ونجح منهم ٨٥٥ متقدما تأهلوا لإجراء المقابلات الشفوية، التي بدأت في ١٥ أغسطس الماضي واستمرت حتى ٣ سبتمبر الجاري.

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وائل لطفي

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