الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.. رابط التقديم والنتيجة

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
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يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، عن رابط التقديم لتنسيق الثانوية الأزهرية ورابط  نتيجة الثانوية الأزهري الدور الثاني والتي أعلنتها إدارة الأزهر الشريف بداية الإسبوع الجاري، وفتحت بعدها رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.

ومع ازدياد البحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 رابط التقديم والنتيجة، أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر محرك البحث “جوجل”.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 رابط التقديم والنتيجة.

رابط التقديم تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

يستطيع الطلاب الناجحون في امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن الدور الأول، ملء  رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 بدءًا من اليوم الإثنين، ولمدة 5 أيام على أن تنتهي عملية تسجيل ربات تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 يوم الجمعة المقبل 16 سبتمبر 2022م.

ويستطيع الطلاب تقديم تنسيق الثانوية الأزهرية من خلال الدخول عبر الرابط التالي.. https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

ويختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، ويقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، ثم الضغط على حفظ الرغبات، ويتاح للطلاب التقديم وتسجيل الرغبات عبر معامل التنسيق متاحة أمامهم من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة، كما يمكنهم التسجيل من الحاسب الشخصي طوال 24 ساعة.

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ولمساعدة طلاب الثانوية الأزهرية على تسجيل رغباتهم في تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وفرت جامعة الأزهر المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات منها في معامل كلية الهندسة بنات، ومعمل التنسيق الرئيسي بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين، ومعمل بالأمانة العامة بطنطا وآخر بالأمانة العامة بأسيوط، إضافة إلى جميع معامل التنسيق بجميع جامعات مصر والتي يمكن التعرف عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

واعلن الأزهر الشريف أمس الأحد، نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الدور الثاني نهاية أغسطس الماضي.

واعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، للقسمين العلمي والأدبي، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي من الثانوية الأزهرية 49.43%، وللقسم الأدبي 60.80% للقسم الأدبي، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية الأزهرية  الدور الثاني 47 ألفًا و916 طالبًا وطالبة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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