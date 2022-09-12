الإثنين 12 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لتشريح جثامين 3 مواطنين لقوا مصرعهم فى مشاجرة بالجيزة

مشاجرة
مشاجرة
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واصلت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع 3 أشخاص في مشاجرة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، حيث كلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثامينهم لبيان ما بهم من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثامين، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وتبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة.

تم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.

أرض اللواء ارتكاب الجريمة الأدلة الجنائية الأجهزة الأمنية التحريات حول الواقعة الصفة التشريحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مظلوميات كاذبة

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