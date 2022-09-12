8 سنوات لمتهم بتهمة الاتجار في المخدرات وإحراز سلاح ناري بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، الإثنين، متهم بالسجن 8 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

كشف أمر الإحالة أن المتهم (ي.ع )، حاز جوهرين مخدرين "الهيروين، والميثامفيتامين" بقصد الإتجار، وحيازة جوهرين مخدرين "الأفيون، والميثامفيتامين" بقصد الاتجار، وإحراز سلاحا نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات.