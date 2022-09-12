الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة يشارك فى ورشة عمل لعرض مبادرة المدن المستدامة للأجيال القادمة بنيروبى

شارك الدكتور على ابوسنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بورشة عمل لعرض المبادرة المصرية للمدن المستدامة للأجيال القادمة، بمقر برنامج الأمم المتحدة بنيروبي- كينيا، والتى تم اعدادها من قبل رئاسة مصر لمؤتمر الاطراف فى دورته السابعة والعشرون من خلال وزارة الخارجية ووزارة البيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للتجمعات البشرية والمقرر اطلاقها خلال فاعليات المؤتمر والمقرر عقده فى الفتره من ٦-١٨ نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثلاً عن وزارة الخارجية، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ممثلاً عن السيد وزير الإسكان وبمشاركة الرئيس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للتجمعات البشرية.

وأكد الدكتور على ابو سنة خلال كلمته أن المبادرة المصرية تهدف إلى الترويح لمفهوم المدن والتجمعات البشرية المستدامة بالتركيز على إدماج المعايير البيئية والاجتماعية فى إدارتها من خلال تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية مما يخلق مدن مستدامة للأجيال القادمة قادرة على الصمود فى وجه الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وأضاف د. على أن المبادرة تركز على خمسة محاور رئيسية وهى المبانى والمنشات السكنية، استخدامات الطاقة والمياه فى المناطق الحضرية، وكذلك النقل و المخلفات واستهلاك الموارد فى هذه المناطق.

وشدد أبو سنة على حرص مصر من خلال إعدادها لهذه المبادرة على ان تكون عالمية وشمولية تأخذ فى الاعتبار كافة المدن والمجتمعات العمرانية فى جميع الدول لتكون مبادرة شاملة تأخذ البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى فى الاعتبار وأن يتم إعداد خطة تنفيذية لها مربوطة بآلية تمويل مستدامة وآلية للرصد والتقييم الدورى طبقا لمؤشرات محددة.

ودعا الرئيس التنفيذى الدول الأعضاء فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم المبادرة وكذلك الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها مشيراً إلى أن المبادرة سيتم إطلاقها خلال يوم الحلول المبتكرة بمؤتمر المناخ القادم cop27 من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- Habitat.