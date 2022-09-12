القوات المسلحة تعقد دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة الخارجية لتأهيل العناصر النسائية

تنظم القوات المسلحة دورة تدريبية للعناصر النسائية المقرر مشاركتهم ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية.

يأتي هذا استمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول.

تتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات فى مختلف الموضوعات لتأهيل العناصر النسائية المشاركات فى عملية حفظ السلام وزيادة الوعى لديهن بما يعزز من قدراتهن فى القيام بكل المهام المكلفين بها.

بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة بكلمة اللواء علاء قاسم رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية أكد خلالها على أهمية مشاركة العناصر النسائية فى مهام حفظ السلام بما يسهم فى تعميق حالة الاستقرار والسلم بمختلف ربوع القارة السمراء، مشيرًا إلى علاقة مصر القوية والراسخة بكل الدول الإفريقية.

وأشار السفير أحمد نهاد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام فى كلمته إلى دور مصر المحورى فى دعم السلم والأمن إقليميًا ودوليًا من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ منع النزاعات بدون التدخل فى الشئون الداخلية لدول النزاع.

كما ألقى السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة كلمة أشاد خلالها بدور مصر الرائد الذى يعد المحرك الرئيسى لتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا، مشيرًا إلى جهود أفراد القوات المسلحة المشاركين بعملية حفظ السلام لدعم عملية الأمن والاستقرار الدوليين.