الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كلية «طب الأسنان» جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة الإيطالية (صور)

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◄ د. أشرف حيدر: الجامعة تولى اهتماما خاصا ببرامج التعاون الدولى وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية المصـرية والأوربية

◄ د. هالة المنوفى عميد كلية الطب وجراحة الفم والأسنان: قمنا بتخريج 450 طبيب وتدريبهم على أعلى مستوى وتأهيلهم للسوق العمل المحلى والدولى

 

احتفلت كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثامنة من زمالة تطبيقات الليزر، والدفعة الثالثة من زمالتى زراعة الأسنان واستخدام تقنيات البوتوكس والفيلر العلاجية في تجميل الفم والوجه، ببرنامج الزمالة المشترك مع كلية طب الأسنان جامعة جنوة الإيطالية، بإجمالي 100 طالب في الزمالات المختلفة، وذلك بدعم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يولى اهتمامًا خاصًا ببرامج التعاون الدولي، التي تتم بالتعاون والتنسيق بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وكبرى جامعات العالم، وبإشراف د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تحرص بشكل كبير على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع الجامعات العالمية وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والأوربية، وذلك لتحقيق أكبر استفادة من الخبرة الدولية التى تتمتع بها الجامعات العالمية ونقل خدماتها التعليمية الى الجامعات الكبرى.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 

وأكدت الدكتورة هالة المنوفى عميد كلية الطب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تمكنت من خلال اتفاقية دولية مع جامعة جنوة الإيطالية والممتدة من عام 2014 الي الآن من تخريج ما يقرب من 450 طبيب تم تدريبهم علي أعلي مستوي لاستخدام التقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان وذلك تماشيا مع رؤية الكلية وهي تخريج طبيب قادر علي المنافسة محليا وعربيا ودوليا، موضحة أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بعرس تعودت عليه، حيث يتم تخريج المشتركين في برنامج الزمالة الإيطالية كل عام والذي يضم نخبة مختارة من خريجي كليات طب الفم والأسنان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، فهو عُرس سنوي تم المشاركة فيه مع أعرق الجامعات الأوروبية وهي جامعة جنوة الإيطالية لنجني ثمار مسيرة النجاح المتواصلة.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 

وعلى هامش الحفل قامت الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وستيفانو بندشينتي عميد مركز تطبيقات الليزر بجامعة جنوة الايطالية، والدكتورة جهاد حبلي منسق جامعة جنوة الايطالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتسليم شهادات ودروع التخرج.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 

وحضر حفل التخرج، الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة القاهرة، والذي أشاد بنجاح برامج الزمالات المختلفة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأكد علي تميزها وتأثيرها الفعال في رفع المستوي المهني لأطبائنا في مختلف التخصصات وتأهيل خريجينا للمنافسة في سوق العمل، كما حضر رافايلي بنتانجلو ممثلا عن المكتب الثقافي الايطالي والذي أكد حرص الملحقية الثقافية الايطالية علي تجديد بروتوكول التعاون مع كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واستمرار إقامة الأيام العلمية للتعريف ببرامج الزمالات الايطالية المختلفة وكذلك ماجيستير تطبيقات الليزر المقدم بالتعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الايطالية ومنح شهادات معتمدة من المكتب الثقافي الايطالي للحضور، كما أشاد بالدور البارز لكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وحرصها الدائم علي فتح برامج جديدة و توسيع افق التعاون كل عام.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج طلاب الزمالة مع جامعة جنوة 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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