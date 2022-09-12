«الإصلاح التشريعي»: نعد للمستقبل من خلال الأبحاث لتغيير المناخ والحفاظ على البيئة

أكد المستشار هيثم البقلي الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، حرص الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والإدارة الرشيدة إيلاء أهمية كبيرة للتغير المناخ والحفاظ على البيئة، ما ينعكس عن إجراءاتها التي تتخذها الأمانة الفنية للجنة من خلال الأبحاث التي ترصد الوضع في الحاضر والإعداد للمستقبل قبل قمة المناخ.

وذلك خلال كلمته، اليوم الإثنين، بورشة العمل التي تنظمها لجنة الإصلاح التشريعي بعنوان "البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول" في ضوء رؤية مصر للبيئة و المناخ 2030، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، اليوم الإثنين، وذلك خلال ورشة العمل التي تنظمها لجنة الإصلاح التشريعي بعنوان "البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول" في ضوء رؤية مصر للبيئة و المناخ 2030، إن الدولة تعطي اهتماماً خاصًا بملف الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عملت خلال الأشهر الماضية، على دراسة وبحث ما يمكن تقديمه في قمة المناخ “COP27” المرتقبة في شرم الشيخ والمحدد لها نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير أن لجنة الإصلاح التشريعي تسعى لتحقيق دورها المأمول للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ، مضيفًا أن ورشة العمل تستهدف كافة الجهات والخبرات ذات الصلة لطرح حلول للتحديات التي تواجه العالم، في إطار جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ.