الجزائر تستضيف النسخة الأولى من معرض التجارة الإلكترونية.. 20 سبتمبر

تستعد الجزائر لاحتضان النسخة الأولى من معرض التجارة والخدمات الإلكترونية، خلال الفترة الممتدة من ٢٠ إلى ٢٣ سبتمبر الجاري، في قصر المعارض بالعاصمة.

ويهدف هذا الملتقى الدولي إلى إعطاء بُعد احترافي لقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت، من خلال خلق التآزر بين مختلف الناشطين في هذا المجال، ودمج أكبر عدد من الناشطين في السوق السوداء إلى الدائرة القانونية للممارسات التجارية عبر الإنترنت.

كما يهدف المعرض إلى مساعدة الشركات، التي تم تأسيسها في الأسواق التقليدية لتفعيل تحولها الرقمي؛ وبالتالي تنويع قنواتها التجارية من خلال مقابلة شركاء موثوق بهم لدعمها في هذه الخطوة الحاسمة.

ويعد هذا الملتقى فرصة لجميع الشركات الخاصة أو العامة التي تنشط في قطاع التجارة والخدمات الرقمية، وكذلك مقدمي الخدمات اللوجستية والتكنولوجية للمشاركة فيه.