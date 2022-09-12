الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يعلّق التأشيرة الميسرة مع روسيا

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
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أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق التأشيرة الميسرة مع روسيا في إطار العقوبات، فيما تعهدت موسكو بالرد بما لا يضر بمصالحها، ويتيح للأوروبيين دخول روسيا للتعرف بأعينهم على حضارتها.

 

وبموجب هذا القرار سترتفع كلفة تأشيرة شنغن قصيرة الأجل للمواطنين الروس من 35 يورو إلى 80 يورو كما سيتم تمديد فترة إصدار هذه التأشيرة حتى 45 يوما.

 

كما ستوسع دول الاتحاد الأوروبي صلاحيات رفض التأشيرات، وإصدارها بشروط معقدة أو إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة بدلا من التأشيرات متعددة الاستخدام.

 

وسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بفرض قيود إضافية على دخول الروس، حتى إلغاء التأشيرات الصالحة على الحدود لأسباب أمنية.

 

وسبق للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وأعلنت أن روسيا سترد على مثل هذه الخطوات بما لا يضر بمصالحها، ويتيح  للأوروبيين دخول روسيا للتعرف بأعينهم على حضارتها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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