الإثنين 12 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

روسيا.. العثور على جمجمة حيوان منقرض عاش على الأرض منذ 8000 سنة

جمجمة حيوان منقرض
جمجمة حيوان منقرض
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أعلنت وسائل إعلام روسية أن غواصا تمكن من العثور على جمجمة لحيوان وحيد القرن الصوفي المنقرض في قاع نهر أوفا.

 

وجاء في بيان صادر عن هيئة الحماية المدنية بمدينة أوفا الروسية "عثر المنقذ والغواص، أنطون خودوسوف في قاع نهر أوفا على جمجمة تعود لحيوان وحيد القرن الصوفي الذي عاش على الأرض منذ قبل نحو 8000 آلاف سنة".

 

وأضاف البيان "تمكن الغواص من العثور على هذه التحفة الأثرية خلال معسكرات للتدريب على الغوص أجريت في نهر أوفا بالقرب من معبر كنيازيفسكايا".

 

وأشار البيان إلى "أن جمجمة الحيوان المذكور تم استخراجها من قاع النهر، ونقلت إلى متحف بشكيريا الوطني الذي يحوي العديد من العظام التي تعود لحيوانات وحيد القرن السيبيري التي انقرضت من 5-6 آلاف سنة، وهناك ستأكد الخبراء فيما إذا كانت الجمجمة التي عثر عليها تعود إلى تلك السلالات من الحيوانات السيبيرية أو إلى السلالات الأقدم منها".

 

وهذا الاكتشاف ليس الأول من نوعه في منطقة أوفا، ففي أغسطس الماضي اكتشف المنقذان أندريه أليكسييف ونيكولاي غريغورييف ، أثناء إحدى الغطسات في نهر "بيلايا"، نابا ضخما وقرن بيسون، ونقلت تلك المكتشفات إلى المتحف الوطني في المنطقة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن حيوان وحيد القرن الصوفي يعد من أقدم الحيوانات الكبيرة التي عاشت على الأرض منذ نحو 8-14 ألف سنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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