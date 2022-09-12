كييف: الجيش الروسى أخلى مواقع له فى خيرسون وخاركيف

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي قام بإخلاء بعض المواقع التي يسيطر عليها في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقال بيان للجيش الأوكراني، إن الانسحاب الروسي المتواصل في خاركيف، يأتي إثر العملية المضادة التي ينفذها الجيش الأوكراني في المنطقة.

وأشار إلى استعادة السيطرة على بعض المواقع في المنطقة، مؤكدًا أن خيرسون أيضًا شهدت انسحابًا للقوات الروسية من بعض مواقعها.

وكان قد أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق أوكرانيا، في إطار هجوم مضاد واسع النطاق.

وفي كلمة وجّهها إلى الأمة بمناسبة مرور 200 يوم على بدء الحرب في أوكرانيا، شكر زيلينسكي القوات الأوكرانية التي "حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا... ومؤخرًا بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك"، في إشارة إلى ثلاث مناطق استراتيجية استعادها في الآونة الأخيرة الجيش الأوكراني.