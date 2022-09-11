الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطل بحوزته كمية من «الإستروكس» بالوراق

الاستروكس
الاستروكس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الإستروكس، بغرض الاتجار فيها بمنطقة الوراق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الوراق بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة.

وبإعداد الأكمنة للمتهمين، تمكنت القوات من ضبط المتهم، بحوزته 60 أكياس إستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار فيها.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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فى فقه السياسة

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