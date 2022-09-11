حبس صاحب ثلاجة مواد غذائية ضبط بحوزته 13 طن دواجن فاسدة بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، حبس صاحب ثلاجة مواد غذائية، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة، وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات؛ تمهيدًا لإعدامهم.

ووجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفين ومصادرة السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 13 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بغرض بيعها للمواطنين.