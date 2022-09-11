الإثنين 12 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب ثلاجة مواد غذائية ضبط بحوزته 13 طن دواجن فاسدة بالجيزة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، حبس صاحب ثلاجة مواد غذائية، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة، وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات؛ تمهيدًا لإعدامهم.

ووجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفين ومصادرة السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 13 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بغرض بيعها للمواطنين.

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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