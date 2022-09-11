150 ألف من الكتالونيين يتظاهرون من أجل الاستقلال عن إسبانيا

شهدت مدينة برشلونة، اليوم الأحد، تظاهر 150 ألف شخص، من أجل استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وذلك بعد نحو خمس سنوات على فشل الانفصال.

وتم تنظيم المظاهرة التي تتزامن مع اليوم الوطني لكتالونيا، تحت شعار"لنعد إلى الانتصار: الاستقلال".

ووفقا لصحيفة "لافانجوارديا"، فقد ذكرت الجهة المنظمة، حركة المواطنين الانفصاليين "أيه إن سي"، أن عدد المشاركين بلغ 700 ألفا.

وتوقع مراقبون مشاركة عدد أقل عما كان في العام الماضي.

والعام الماضي، قالت الشرطة إنه شارك حوالي 108 آلاف شخص، بينما قالت الحركة الانفصالية إن العدد كان 400 ألف متظاهر.

وشارك في المظاهرات في سنوات ما قبل الجائحة، أكثر من مليون شخص.