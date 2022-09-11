إسرائيل تحذر لبنان وحزب الله من تداعيات الإضرار بمصالحها

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا، اليوم الأحد، حذر فيه حزب الله اللبناني من محاولات إلحاق الضرر بإسرائيل.

وقال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "لبنان وحزب الله يتحملان التداعيات حال المساس بسيادة إسرائيل، أو الإضرار بمصالحها".

ويأتي تحذير الجيش الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات مع حزب الله اللبناني، بسبب عدة ملفات، أبرزها التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وهدد حزب الله، في وقت سابق، بأنه مستعد للرد على سعي إسرائيل للتنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" بالمياه الإقليمية.

وتستمر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، لترسيم الحدود البحرية، حيث تقول بيروت إن جزءًا من حقل كاريش يقع في مياهها الإقليمية، بينما تصر تل أبيب أنه يقع بالكامل داخل مياهها.