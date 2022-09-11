التحفظ على مرافق السائق المتسبب في حادث دهس الحوامدية

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الشخص المرافق لسائق سيارة ربع نقل "دبل كابينة"، تابعة لإحدى الشركات عقب ضبطه وهروب السائق ودهس رجل وزوجته.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بين وفاة ومصابين بالقرب من قسم شرطة الحوامدية.

انتقل رجال الشرطة والمرور إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن عجلة القيادة اختلت بيد قائد سيارة ربع نقل "دبل كابينة" تابعة لإحدى الشركات، وصعدت على الرصيف لتدهس زوجين ثم اصطدمت بسيارة متوقفة.

أسفر الحادث عن مصرع رسمية محمد سيد 65 عاما مقيمة قرية جرزا، وإصابة زوجها الستيني فتحي محمود أبو النور بنزيف بالمخ، وسائق الترامكو عبد الكامل محمد عبد الكامل، وفتاة تدعى إيمان عبد المحسن كانت بصدد استقلال وسيلة مواصلات فضلا عن رابع حالته مستقرة.

جرى نقل الزوج المسن وباقي المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.