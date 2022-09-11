«تقدم لخطبتها فرفضته».. النيابة تستدعى فتاة اتهمت عاطلًا بتهديدها فى روض الفرج

استدعت النيابة العامة بروض الفرج، اليوم الأحد، فتاة اتهمت عاطلا بإرسال رسائل تهديد لها، وقام بملاحقتها في الأماكن التي تتردد عليها، بسبب رفض أهلها ارتباطه بها، لسماع أقوالها.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة القسم بتضررها من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإرسال رسائل تهديد وإيذاء لها، وملاحقتها بالأماكن التي تتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.