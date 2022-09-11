تجديد حبس 9 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حبس 9 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين، وتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور وتستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.