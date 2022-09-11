«يستخدمها فى المشاجرات».. ضبط بندقية آلية بحوزة «عاطل» بالمعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل بمنطقة المعصرة بحوزته سلاح ناري "بندقية آلية" وذخيرة بعزبة كامل صدقي دائرة القسم تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي عن قيام شخص يدعي "عيد. س. ا"، 29 سنة، عاطل مقيم عزبة كامل صدقي، دائرة القسم، بحيازته سلاح ناري يستخدمه في المشاجرات.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وبتقنين الأوضاع تم القيام بحملة أمنية وبمداهمة منزل المذكور، أمكن ضبطه وبحيازته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، وخزينة تابعة لذات السلاح، وعدد 32 طلقة، وذلك دون ترخيص.

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها في المشاجرات والدفاع عن نفسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.