الأحد 11 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يجتمع بمديري المكاتب الفنية لبحث تطوير المنظومة

جريدة الدستور
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عقد المستشار عـدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية، اليوم الأحد، اجتماعًا بالمستشارين مـديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية على مستوى الجمهورية.

وشمل الاجتماع بحث سبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية في ضوء مقترحات المستشارين مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بما يكفل تذليل المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار محمد عبد الكريم، والمستشار جمال عبد اللطيف، والمستشار عبدالـناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، لتتمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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