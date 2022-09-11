الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب مستودع باع 1600 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء في الجيزة

حبس
حبس
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نجح ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم الأحد، في ضبط صاحب مستودع بوتاجاز، لتجميعه أسطوانات البوتاجاز "كبيرة وصغيرة الحجم" المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء بالجيزة، وتم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ووردت معلومات إلى العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة صاحب مستودع بوتاجاز بالجيزة كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة، بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدًا من فارق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إعداد حملة تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء أحمد خلف النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، وتمت مداهمة المستودع المتحرى عنه، وبفحص الدفاتر تبين تصرفه فى 1600 أسطوانة بوتاجاز فى السوق السوداء، وحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

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