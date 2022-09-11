التحفظ على 26 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط 26 ألف قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية تعمل بدون ترخيص بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية حين وردت معلومات إلي العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية يقوم ببيع مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المعنية وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة.

وتبين من التحريات أن المحل يعمل بدون ترخيص ويحتوى على مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء أحمد خلف النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن المحل وعُثر بحوزته على 26 ألف قطعة مستلزمات طبية.