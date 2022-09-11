الأحد 11 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 26 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالجيزة

الأمن
الأمن
ads

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط 26 ألف قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية تعمل بدون ترخيص بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

البداية حين وردت معلومات إلي العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية يقوم ببيع مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الجهات المعنية وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالجيزة. 

وتبين من التحريات أن المحل يعمل بدون ترخيص ويحتوى على مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء أحمد خلف النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، تم ضبط المدير المسئول عن المحل وعُثر بحوزته على 26 ألف قطعة مستلزمات طبية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى فقه السياسة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم في مصر 2022 آخر تحديث

رابط شغال.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 برقم الجلوس

شاب يذبح ابنة عمه في شوارع أطفيح: «بقالي 11 سنة عازب بسببها»

رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم فقط 2022

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

من هنا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالدرجات 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ثلاثية التكفير والعزلة والحشيشية

محمد العسيري

.. وما دام ع الحلم ناوى.. إياهم يدوشوك

ماجد حبته

تكرار سيناريو عصبة الأمم

لواء. محسن الفحام

أحاديث الإفك

جمال-أسعد

الأقباط وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

العقيقة وأشياء أخرى

د.كريمة الحفناوى

قضايا التعليم والحوار الوطنى

أحمد الصغير

الخلايا النائمة والأفكار النائمة وطُرق المواجهة!

صور

عمال المسابك.. النار صديق دائم

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف منقوص.. ماذا تعني نتائج تحقيقات إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة؟

طبيب سورى يعمل لصالح الموساد.. كيف تم تجنيده؟ وما المعلومات التى سربها؟

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات عند الحواجز العسكرية المُحيطة برام الله