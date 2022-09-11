الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس حارس عقار احتجز سيدة لسرقة مسكنها بالمعادى

حبس
حبس
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، اليوم الأحد، تجديد حبس حارس عقار، بتهمة السرقة بالإكراه واحتجاز سيدة داخل مسكنها، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات .

ووجهت نيابة المعادى الجزئية، لحارس العقار تهمة السرقة بالإكراه واحتجاز أنثى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على حارس عقار انتحل صفة موظف بشركة الغاز، وقام باقتحام منزل وتقييد سيدة بحبل وسرقتها تحت تهديد السلاح بمنطقة المعادي.

وكان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بسماعه صوت استغاثة إحدى السيدات صادر من داخل الشقة محل سكنها الكائن بدائرة القسم. على الفور تم الانتقال وعمل البلاغ وبالدخول إلى الشقة المشار إليها تبين وجود إحدى السيدات "قاطنة الشقة" موثقة بإحدى الغرف "بدون إصابات"، كما أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (الحارس السابق للعقار - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة) وبحوزته "حقيبة بها مبلغ مالى - مشغولات ذهبية خاصة بالمجنى عليها - 2 ساعة يد". 

وبسؤال المجنى عليها، قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بطرق على الباب وباستعلامها أفاد بأنه قارئ عداد "غاز" ، ولدى فتحها باب الشقة فوجئت بقيامه بدفعها والدخول للشقة، وأثناء التدافع سقطت منه سلاح أبيض "سكين"، وقام بتوثيقها والاستيلاء على الحقيبة المضبوطة بحوزته واختبائه عقب وصول القوات.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأن "ساعتى اليد " قام بالاستيلاء عليهما من داخل إحدى الشقق بذات العقار – ملك "أحد الأشخاص" غير متواجد – باستخدام مفتاح الشقة نظراً لطبيعة عمله كحارس سابق للعقار .

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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