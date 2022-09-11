الأحد 11 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين باحتجاز عاطل فى الأهرام

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مالك عقار واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم  باحتجاز عاطل والتسبب  في إصابته عقب محاولة هروبه وسقوطه من علو بسبب خلافات على استبدال العملة داخل شقة بمنطقة الأهرام.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على عاطل مصاب بكدمات متفرقة ونزيف بالمخ، وبعمل التحريات تبين أن المصاب احتجزه مالك العقار داخل شقة سكنية بالاستعانة مع عاطلين بسبب خلافات على استبدال العملة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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