الأحد 11 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 فى حادث سير بالحوامدية

اسعاف
اسعاف
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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أمام المجلس المحلي بالحوامدية. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أمام المجلس المحلى وبالقرب من قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقى العلاج ويقوم رجال الأمن برفع السيارات المتحطمة، كما يقوم فريق من رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وائل لطفي

فى فقه السياسة

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